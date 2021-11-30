NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Belediyesi Kitap Fuar'ına Geri Sayım

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok ünlü yazarı okuyucularıyla buluşturacak olan Kitap Fuarı açılış için gün sayıyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 3 Aralık Cuma günü başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu arkasında bulunan alanda düzenlenecek olan fuar 12 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Toplamda 80'nin üzerinde yayınevinin katılacağı etkinlikte, binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

'Fuara katılacak yazar ve şairler'

Serdar TUNCER

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