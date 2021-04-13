Nevşehir Belediyesi karla mücadelede devam ediyor
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Nevşehir Belediyesi karla mücadelede devam ediyor

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Nevşehir Belediyesi karla mücadelede devam ediyor

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme çalışmalarının ardından yol ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle şehir merkezi dışına taşıyor

Ekipler ana caddelerde biriken kar yığınlarının trafikte problem teşkil etmemesi için çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürdü.

Nevşehir'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehrin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler kentin çeşitli noktalarında iş makineleri yardımı ile kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini şehir merkezi dışında bulunan arazilere taşıdı.

Yaya kaldırımlarını da temizleyen belediye ekipleri ayrıca buzlanma tehlikesi oluşan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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