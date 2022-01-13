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Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren il merkezinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ile birlikte olası buzlanmaya karşı kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca sabah erken saatlerden itibaren yaya kaldırımlarını temizlerken trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için de yoğun bir mesai harcıyor.

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