Nevşehir Belediyesi Kapadokya 9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması İçin Başvurular Başladı
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Nevşehir Belediyesi Kapadokya 9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması İçin Başvurular Başladı

Nevşehir Belediyesi Kapadokya 9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması İçin Başvurular Başladı
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Nevşehir Belediyesi Kapadokya 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması İçin Başvurular Başladı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması İçin Başvurular Başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki konusu 'Manzara' olarak belirlendi.

Uluslararası Fotoğraf Federasyonları Birliği (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen ve Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Derneği (KAFSID) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma için başvurular 29 Aralık 2021 Cuma günü saat 23. 00'a kadar kabul edilecek.  Jüri heyetinin 4 Ocak 2022 tarihinde toplanacağı ve FIAP VE TFSF'nin 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyalarının verileceği yarışmada ayrıca 6 adet FIAP Mansiyon ve 3 adet TFSF Mansiyon ödülü dağıtılacak.

Yarışmadaki Kapadokya Özel Ödülü ise yapılacak olan değerlendirme sonunda Kapadokya bölgesinde çekilen bir fotoğrafa verilecek.

Sonuçları 8 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak yarışmaya katılmak isteyenler teknik şartnameye https://tfsfonayliyarismalar. org/tr/yarisma/detay/nevsehir-belediyesi-kapadokya-9-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr adresinden ulaşabilir.

Kaynak: Habermetre

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