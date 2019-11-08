Nevşehir Belediyesi, kandil simidi ve lokum ikram etti

08.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:21

Nevşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili nedeniyle Alibey Cami'de vatandaşlara şerbet, kandil simidi ve lokum dağıtıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, iki cihan serveri Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa(S.A.V.)'in doğumunu içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan etmesi nedeniyle Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Mevlid Kandili Özel Programı' yatsı namazı öncesinde Alibey Camii'nde yapıldı.



Nevşehirli vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri Mevlit Kandili özel programı namaz sonrası İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yaptırılan dua ile son buldu. Program bitiminde ise; Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve belediye personellerince vatandaşlara şerbet, kandil simidi ve lokum ikram edildi.



Geceye yurt dışı programı dolayısıyla katılamayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, yayımladığı mesaj ile Nevşehirlilerin ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Arı, "Mevlit Kandili'nin ülkemizden başlayarak bütün İslam aleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, aziz milletimizin ve Nevşehirli hemşerilerimin, Mevlit Kandil'ini kutlarım" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA