Nevşehir Belediyesi içme suyu kullanım bedelindeki % 8 olan KDV oranını % 1'e indirdi

NEVŞEHİR (Bültenler) - Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla Nevşehir Belediyesi'nde su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Belediye Başkanı Savran konuyla ilgili yaptığı açıklamada; gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

Savran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında bizde gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." dedi.

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