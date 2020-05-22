Nevşehir Belediyesi haşereyle mücadele ediyor Nevşehir Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sıcaklıkların artmasıyla birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarını hızlandırdığı vurgulandı.

Ekiplerin, park, yeşil alan ve çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde ilaçlama çalışması yürüttüğünün kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman, larva dönemi olduğu için ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını artırdı. Ekiplerimiz, ayrıca, haşereyle mücadele ederken muhtelif yerlerde dezenfekte çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Haşereyle mücadelede vatandaşlarımıza çeşitli görevler düşmektedir. Halkımızın, mahalle ve sokaklarda çöplerin ağzı kapalı bir şekilde yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerine atılması ve çöplerin çevreye rastgele bırakılmamasına özen göstermeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA