Nevşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı Nevşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak 'Yardım ve Bağış' talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Nevşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak 'Yardım ve Bağış' talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı kişilerin son dönemde Nevşehir Belediyesi ya da başkan ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye çalışanlarının, başkan ve başkan yardımcılarının hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları istendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA