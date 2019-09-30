Nevşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

30.09.2019 17:46

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisinin ve Nevşehir Belediyesi'nin ismini kullanarak, Nevşehir'deki dar gelirli kişilere yardım ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.



Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, son günlerde hayırsever vatandaşların yanı sıra bazı ticari işletme sahip ve yöneticilerini telefon ile arayan dolandırıcıların, başta şahsı olmak üzere Nevşehir Belediyesi'nin ismini kullanmak suretiyle, Nevşehir'deki dar gelirli kişilere yardım ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla para toplandığı şeklinde ihbarlar aldıklarını belirtti.



Bu gibi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak itibar etmemelerini belirten Arı, "Şahsım ve belediyemizin Nevşehir'deki dar gelirli kişiler ve öğrencilere yardım amacıyla para toplama yönünde bir talebi söz konusu değildir. Bu yöntemle para toplama gibi bir çalışmamız olamaz da. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmalarını ve bu tür talepte bulunanları emniyet güçlerine bildirmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından da gerekli yasal işlemler başlatılacaktır." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA