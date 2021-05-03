Nevşehir Belediyesi, 'Can dostlarımız tam kapanmada unutulmadı'

Tam kapanma süreciyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan Nevşehir Belediyesi ekipleri, kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem ve su bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tam kapanma süreciyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan Nevşehir Belediyesi ekipleri, kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem ve su bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının mağdur olmaması için harekete geçti.

Oluşturulan mobil ekipler park ve yeşil alanlarda sahipsiz can dostlar için oluşturulan beslenme odaklarına yem, mama ve su bıraktı.

Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma nedeniyle uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek.

Ekipler, tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama ve bırakmaya devam edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı