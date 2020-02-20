Nevşehir Belediyesi 50 kadının hayalini gerçekleştirecek
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Nevşehir Belediyesi 50 kadının hayalini gerçekleştirecek

Hayal kutusuna yazdıkları kağıtları atan kadınlar Kadınlardan Elif Yöndemli ile röportaj Kadınlardan Nevin Uluçay ile röportaj Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açıklaması NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi...

20.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:50
Nevşehir Belediyesi 50 kadının hayalini gerçekleştirecek

Hayal kutusuna yazdıkları kağıtları atan kadınlar

Kadınlardan Elif Yöndemli ile röportaj

Kadınlardan Nevin Uluçay ile röportaj

Belediye Başkanı 'nın açıklaması

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Gününde 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, kentteki çeşitli noktalara "hayal kutusu" yerleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Nevşehir Belediyesi 50 kadının hayalini gerçekleştirecek
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