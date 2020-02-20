Nevşehir Belediyesi 50 kadının hayalini gerçekleştirecek
Hayal kutusuna yazdıkları kağıtları atan kadınlar Kadınlardan Elif Yöndemli ile röportaj Kadınlardan Nevin Uluçay ile röportaj Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açıklaması NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi...
Hayal kutusuna yazdıkları kağıtları atan kadınlar
Kadınlardan Elif Yöndemli ile röportaj
Kadınlardan Nevin Uluçay ile röportaj
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açıklaması
NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, kentteki çeşitli noktalara "hayal kutusu" yerleştirildi.