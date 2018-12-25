Nevşehir Belediyesi 2. Millet Kıraathanesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde Açılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde oluşturulan 2. Millet Kıraathanesi, 26 Aralık 2018 Çarşamba günü halkın hizmetine açılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde talimatları gereği, Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan 2. Millet Kıraathanesi'nin 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti.

Seçen, Nevşehir'deki sosyal ve kültürel gelişiminin etkin bir şekilde sağlanması adına da büyük bir önem kazanan yatırımlardan biri olarak da değerlendirdikleri Millet Kıraathanesi'nin sayısının il merkezinde önümüzdeki süreçte daha da artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Başkan Seçen, Bekdik Mahallesi TOKİ Bloklarında ikamet eden vatandaşlar başta olmak üzere tüm vatandaşların yararlanabileceği şekilde ahşaptan yapılı 2. Milet Kıraathanesinde kitap okuma bölümünden isteyen vatandaşların kitap okuyabileceği gibi sohbet edebileceği bölümünde oluşturulduğunu ifade etti.

Seçen, Millet Kıraathanesi'nden yararlanacak vatandaşlara da çeşitli ikramların da sunulacağını belirterek, Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılacak 2. Millet Kıraathanesini tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA