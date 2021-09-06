Nevşehir Belediyesi 16 Taşınmazını Satışa Çıkartıyor
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Nevşehir Belediyesi 16 Taşınmazını Satışa Çıkartıyor

Nevşehir Belediyesi 16 Taşınmazını Satışa Çıkartıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Nevşehir Belediyesi 16 Taşınmazını Satışa Çıkartıyor Nevşehir Belediyesi şehrin farklı mahallelerinde bulunan 16 adet ticaret ve konut alanı, Akaryakıt İstasyonu Alanı, Dükkan ve Konut Alanını 8 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleyle satışa sunacak.

Nevşehir Belediyesi 16 Taşınmazını Satışa Çıkartıyor

Nevşehir Belediyesi şehrin farklı mahallelerinde bulunan 16 adet ticaret ve konut alanı, Akaryakıt İstasyonu Alanı, Dükkan ve Konut Alanını 8 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleyle satışa sunacak.

Konu ile ilgili Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt, Fatih Sultan Mehmet, Cevher Dudayev, Mehmet Akif Ersoy, Bekdik ve Raşitbey Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Nevşehir Belediyesi'ne ait olan 16 taşınmazın satışının gerçekleştirileceği duyuruldu.

4 dükkan, 9 konut alanı, 1 ticaret ve konut alanı ve 2 akaryakıt istasyonu alanının satışı için yapılacak olan ihale 8 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'da belediye meclis toplantı salonunda yapılacak.

İhale ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 0384 213 12 20/ 183 nolu telefonunu arayabilecekler.

Kaynak: Habermetre

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