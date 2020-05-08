Nevşehir Belediye Spor 12 Mayıs'ta toplanıyor
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Nevşehir Belediye Spor 12 Mayıs'ta toplanıyor

Nevşehir Belediye Spor 12 Mayıs'ta toplanıyor
08.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:22

Coronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Ligler 2019-2020 sezonunun akıbeti belli oldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihini açıkladı. Yeni tarihlere göre Ligler, 12, 13, 14 Haziran'da başlayacak ve 26 Temmuz tarihinde sona erecek. TFF'nin kararı hakkında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, Süper Lig'in başlamasıyla ilgili kararda sorumluluğun TFF'ye ait olduğunu söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalının ardından 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor Başkanı Esat Özaltın Nevşehir Belediye Sporlu futbolcuların nezaman toplanacağı konusunda bir açıklama yaptı, Özaltın yaptığı açıklamada şunları söyledi

"Coronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Liglerin tekrar başlama tarihinin TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından açıklamasının ardından Nevşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu ve Teknik heyetimiz ile Yapmış olduğumuz Teknik toplantı sonrasında 12 Mayıs Salı günü tesislerimizde toplanılacak, Coronavirüs , pandemisi tedbirleri doğrultusunda il dışından gelen futbolcularımızın hastanede yapılacak testleri yapılacak. .Test sonuçları çıkana kadar takımımız sosyal mesafe kuralına uyarak Teknik heyetimiz ile birlikte 2 gün bireysel antremanlar yapılacak. Sonrasında ise maçların başlama tarihine kadar takımımız kampa girecek" dedi

Kaynak: Bültenler

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