Nevşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
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Nevşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Nevşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı.

Nevşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı. Ortak bildiride "Zulme karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye ve Filistin halkının mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz" denildi.

Nevşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleşti. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan meclis toplantısında tüm semavi dinler için kutsal olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, İsrail tarafından işgal edilmesi ve mazlum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar kınandı. Konuyla ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ortaklaşa hazırladıkları kınama bildirisini Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran okudu. Savran, "İsrail'in, Kudüs'te mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik gaz, mermi ve bombalarla gerçekleştirdiği menfur saldırıları Nevşehir Belediye meclisi olarak şiddetle kınıyoruz" dedi. İşgalci İsrail ordusunun, aralarında bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda masum Filistinlinin yaşam hakkına vahşice son verdiğini kaydeden Savran, yaralanan ve şehit olan Filistinlilerin sayısının her geçen gün artarken saldırılar sonucu ortaya çıkan görüntülerin vicdanları yaraladığını belirtti.

Savran, "Filistinlilerin yüzyıllardır yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu alçak saldırılar, orantısız güç uygulanarak hukuk dışı bir sonucun kabul ettirilmesine yöneliktir. İsrail, Filistin halkının meşru haklarını gasp etmeye; Filistin'de gerçekleştirdiği terör ve yıkıma derhal son vermelidir. Nevşehir Belediyesi Meclisi olarak, demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olduğumuzu belirtiyor ve Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık adına gösterdiği haklı mücadelesinin yanında onurla, gururla yer aldığımızın altını çiziyoruz. Zulme karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye ve Filistin halkının mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz" dedi. Bildirinin okunmasının ardından belediye meclisi toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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