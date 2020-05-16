Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısı yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
16.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:55

Nevşehir Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısı yapıldı. Yoğun bir gündem ile gerçekleştirilen ve encümen ve komisyon üye seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantının açılış bölümüne katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Hiçbir mazeret üretmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla en son toplantısını 4 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı.

AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sosyal mesafe kuralına uymak için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantının açılış bölümüne katılarak meclis üyelerini selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, üyelere belediyenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Bir yandan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da altyapı ve üst yapı çalışmaları için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Arı, "Salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren şehrimizde virüsün yayılımını engellemek için adeta seferber olduk. Bir yandan şehrimizin her noktasında titizlikle dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da bu süreçten maddi olarak oldukça etkilenen insanlarımıza destek olabilmek için projeler yürüttük. Evde kalan vatandaşlarımız ve çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz programımızla da onlara bir nebze olsun moral vermeye çalıştık. Bu süreçte belediye olarak vatandaşlarımıza 200 bin maske ve 40 bin eldiven dağıttık. 10 binden fazla gıda paketini ise ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık" dedi.

Bu süreçte korona virüsle mücadele ederken Türkiye genelinde birçok belediye yatırımlarını askıya alırken ciddi altyapı ve üst yapı projelerini de hayata geçirdiklerini vurgulayan Arı, "Biz hiçbir zaman mazeret üretmeden çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir dönemde bile şehrin çehresini değiştirecek, gelecek kuşakları altyapı sorunlarından kurtaracak büyük bir altyapı ve üst yapı hamlesi başlattık. Şu anda şehrimizin Emek Mahallesi, Diriliş Meydanı, Kasaplar Çarşısı, Saatçi Hoca Caddesi, Şifa Meydanı ve Damat İbrahim Paşa Bulvarında altyapı çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgelerin tüm içme suyu ve kanalizasyon hatları, yaya kaldırımlarını ile aydınlatma sistemlerini yenileyip, yağmur suyu hatlarını döşeyip yollarını sıcak asfalt yapacağız. Bayram sonrası farklı bölgelerde de altyapı çalışmaları başlayacak. Çalışmalar tamamlandığında şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuşacak. Bunun yanı sıra bir yandan parklarımızı yenilerken bir yandan da her iki mezarlığımızda çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Arı daha sonra meclis üyelerine şehirde hayata geçirilen projelerde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı.

Meclis toplantısı daha sonra Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında devam etti.

Meclis üyeleri arasından encümen üyeleri seçimi ve meclis komisyonlarına üye seçimi ile başlayan toplantıda daha sonra 2019 yılı kesin hesabı ve 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Denetim Komisyonu ve İmar Komisyonu raporları ile İmar tadilatı taleplerinin görüşülmesi ile süren toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe çöp kamyonları alınması, Kredinin Revize Edilmesi, Kredi Kullanılması, Teminat Mektubu Alınması, İşçi Kadro İhdas Cetvelleri, Memur Kadro İhdas Cetvelleri, Kira alacaklarının ertelenmesi, Toplu taşıma hat ücretlerinin ertelenmesi, Okul servis araçları yönetmeliğinin 18. Maddesi, Taksi yıllık vize başvuru süresinin uzatılması, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet traktör hibesinin görüşülmesi ve ikinci el araçların belediye envanterine alınması konuları görüşüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Cem Yılmaz Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Salı Aydın Ali Koç Haziran
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:43:37. #1.15#
title