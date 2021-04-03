Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
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Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

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Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.

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Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Av. Nafiz Dirikoç'un yanı sıra yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.

Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye meclis üyelerine Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi'nde devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Meclis üyeleri ile burada gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından yapılacak olan sıcak asfalt, yaya kaldırımı, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları ile ilgili görselleri paylaşan Savran, belediye ekiplerinin planlanan iş takvimi süresinde çalışmaların tamamlanması için yoğun gayret gösterdiğini kaydetti.

Savran, "O bölgede bulunan esnaflarımızın ve mahalle sakinlerimizin biraz sıkıntı çektiklerinin farkındayız ama bu çalışmayı yapmaya mecburduk. Gerçekleştireceğimiz çalışma ile birlikte mahallemiz uzun yıllar altyapı problemi yaşamayacak ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunacağız. Bunun yanında üstyapı çalışmaları ile birlikte hem yayalarımız hem de araç sürücülerimiz için çok güzel işler yapacağız. Ekiplerimiz en kısa sürede çalışmaları bitirmek için sabah erken saatlerden gece yarısına kadar çalışıyor" dedi.

Başkan Savran'ın konuşmasının ardından başlayan meclis toplantısında görev süresi dolan başkanlık divanı için seçim yapıldı.

Gizli oy ile yapılan seçim sonucunda Meclis 1. Başkan Vekilliğine Ahmet Ağır, 2. Başkan Vekilliğine ise Turan Paslanmaz getirilirken Meclis Katipliklerine de Furkan Türker ve Özge İğdeci Esen seçildi.

Encümen Üye Seçimlerinde ise Ahmet Ağır, Esat Özaltın ve Nafiz Dirikoç en çok oyu alan isimler olarak belediye encümen üyeliklerine seçildi.

İhtisas Komisyonları Üye Seçimleri ile devam eden toplantıda daha sonra Nevşehir Belediyesi'nin 2020 yılı Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu okunarak oylandı.

Her iki gündem maddesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı imar plan tadilatları ve değişikliklerinin görüşülmesi ile son buldu. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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