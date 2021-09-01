Nevşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı
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Nevşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı
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01-09-2021 20: 17: 18 46Nevşehir Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirildi.

01-09-2021 20: 17: 18 46

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Toplantıda; Okul Servisleri Araçları Yönetmeliği, Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliği ve Özel Halk Otobüsleri Yönetmelik Değişiklikleri, İç Borçlanma, 2022 Yılı Gelir Tarifesi, Dolu Kadro Değişiklik Cetveli, Sultan Mahallesi 2 ada, 89 Nolu Parselin Tapudan Terkin edilmesi, İmar Plan Değişiklikleri ve Jeopark Kurulması Sürecine Katılım Sağlanması maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Başkan Savran, üyelere yeni çevre yolu projesinin yanı sıra altyapı ve üstyapıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Habermetre

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