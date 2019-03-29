Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den Duygusal Veda

31 Mart 2019 Pazar günü görev süresi sona erecek olan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hemşerilerine duygu dolu mesaj ile veda etti.

3 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Nevşehir Belediye Meclis üyelerinin de oy birliği ile büyük bir onur makamı olarak değerlendirdiği Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini mesajında aktaran Başkan Seçen"17 yıldan beri AK Parti'nin 'Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' temel düşüncesini hayatımızın her anında düstur edinerek değerli hemşehrilerime en nitelikli hizmetleri sunabilme çabası ile hareket ettim. Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimin hizmetlerimizden eşit şekilde yararlandırılması, bizlerin olmazsa olmazı oldu. Parti ayrımı yapmaksızın hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilmek için gayret gösterdim. Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanıp, onlarla hemhal olmak kanaatime göre duyguların en güzeli. Görev sürem içinde kapımızı sürekli açık tuttum, periyodik olarak düzenlediğimiz halk günü uygulaması ile yaşanılan sorunlara, tüm görev arkadaşlarımla birlikte birinci elden çözümler üretmeye çalıştık."dedi.

Hemşehrileri ve sivil toplum teşkilatları ile birlikte etkili bir işbirliğini ortaya koymaya özel bir önem verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Seçen, kısa sürede alt yapısı tamamlanan ana yolların sıcak asfaltla kaplanması, yeşil alanların çağın gerektirdiği modernizasyon ile yenilenmesi gibi temel alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için var gücü ile çalıştığını kaydeden Başkan Seçen mesajının son bölümünde şu görüşlere yer verdi:"Her zaman ifade ettiğim gibi 'Mahkeme Kadıya Mülk Değildir.' Elbette bir görevin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. 3 Mayıs 2018 tarihi itibariyle bize verilen bu onurlu hizmet makamını 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçim sonunda bir değerli kardeşimize büyük bir gurur ile teslim edeceğim. Hemşerilerimin belediye başkanlığım dönemimde şahsıma gösterdikleri ilgi ve alaka her türlü takdirin üzerindedir. Kısa zamanda birlikte kurduğumuz bu köklü bağ, bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Değerli hemşerilerimin şuna yürekten inanmasını istiyorum ki, bu şehir, sadece ülkemizin değil, tüm dünya milletlerinin de gıpta ile baktığı eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır. Şehrimizin, sahip olduğu kültür, tarih ve doğal zenginlikleri ile dünya çapında edindiği bu güçlü temel değerleri uzun yıllar devam ettirmesinin, her alanda ortaya konulacak gelişme ve büyüme hamleleri ile mümkün olabileceğine inanıyorum. Sevgi ve hoşgörü ile yoğrulan ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan Nevşehir'in vizyon sahibi, dirayetli, becerili, önümüzdeki yıllara ışık tutabilecek projelere sahip ve Şehr' ül Emin değerleri ile bezenmiş yöneticilerin işbaşına getirilmesi ile gelişen ve büyüyen bir şehir vizyonuna sahip olunabileceğine yürekten inanıyorum. Yapılacak bu seçimin öncelikli olarak şehrimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerime gönül dolusu sevgi ve muhabbetlerimi gönderirken tüm hemşerilerime haklarımı helal ediyor, her bir kardeşimin de şahsıma haklarını helal etmelerini özellikle istirham ediyor, bu duygular içerisinde hemşerilerime sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA