Nevşehir Belediye Başkanı Savran, vatandaşlarla buluştu
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Nevşehir Belediye Başkanı Savran, vatandaşlarla buluştu

03.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:36
Nevşehir Belediye Başkanı Savran, vatandaşlarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, yoğun çalışma temposundan arta kalan vakitlerde kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savran, halkın beklentilerini karşılamak, sorunlarını kısa sürede çözebilmek için çalıştıklarını kaydederek, "Nevşehir'i arzuladığı hizmetlere kavuşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak, şehrimiz için durmadan yorulmadan çalışacağız. Yılmadan, emeğimizi esirgemeden ve adaletten şaşmadan bu şehre hizmet için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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