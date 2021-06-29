Nevşehir Belediye Başkanı Savran, halterde başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, halterde başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, halterde başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, halter branşında başarı göstererek milli takıma davet edilen yıldız kategorisindeki sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, halter branşında başarı göstererek milli takıma davet edilen yıldız kategorisindeki sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Savran, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen U-15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na katılarak başarı elde eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Elde ettikleri derecelerden ötürü milli takım kampına davet edilen sporcular Yaşar Karaca, Eray Çaylak ve Furkan Orhan'a çeyrek altın hediye eden Savran, 20 Ağustos'ta Polonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda da kendilerine başarı diledi.

Kulüp bünyesindeki tüm sporculardan başarılara imza atmalarını beklediklerini kaydeden Savran, "Kulübümüz bünyesinde önemli başarılara imza atan sporcularımızın, milli forma ile Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Büyük emeklerle kazandıkları başarılar dolayısıyla tüm hemşehrilerimiz adına sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Mert Müldür Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir Belediye Başkanı Savran, halterde başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:55:13. #1.14#

title