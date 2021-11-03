Nevşehir Belediye Başkanı Savran, esnafın taleplerini dinledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belirli aralıklarla kentin farklı noktalarında vatandaşla bir araya gelen Savran, Saatçi Hoca Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Belediyenin yürüttüğü ve hayata geçirmeyi planladığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Savran, vatandaşların taleplerini dinleyip, fikir alışverişinde bulundu.

Halkla buluşmalara devam edeceğini belirten Savran, "Bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Bizim fark edemediğimiz, göremediğimiz ihtiyaçların belirlenmesini sağlıyor. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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