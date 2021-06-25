Nevşehir Belediye Başkanı Savran, esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, esnafı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve geldiği günden bu yana toplumun farklı kesimleri ile buluşmalarını sürdürmeye devam eden Savran, bu kapsamda, Diriliş Bulvarı ve Saatçi Hoca Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

Görüştüğü iş yeri sahipleri ve çalışanlarına belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Savran, hayata geçirmeyi planladıkları yeni proje ve yatırımlar öncesinde toplumun çeşitli kesimlerinin görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını belirtti.

Nevşehir'in daha yaşanılabilir ve konforlu bir yapıya bürünmesi için gayret ettiklerini anlatan Savran, "Pandemi döneminde özellikle esnaflarımız zor günler geçirdi fakat bu beladan kurtuluyoruz. İnşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Şehrimiz ve ülkemiz hızla pandeminin olumsuz etkilerini atlatacaktır. Bu konuda hükümetimizin ciddi çalışmaları var. Bizler de yerelde, valimiz, milletvekillerimiz, üniversitemiz ve yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir Belediye Başkanı Savran, esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:07:37. #1.15#

title