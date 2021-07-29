Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Savran, yaptığı yazılı açıklamada, Özcan'ın açıklamasının faşizanca olduğunu, vicdan ve insanlıkla bağdaşmadığını belirtti.

Özcan'ın açıklamasının bu toprakların kültürüne aykırı olduğunu ifade eden Savran, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetinin etnik kökene göre yapılması Anayasa'nın eşitlik hükmüne ve Belediye Kanunu'na aykırı bir harekettir. Aynı zamanda bir Müslüman duruşuyla zerre kadar alakası olmadığı gibi, insani bir tavır da değildir. Dahası Özcan'ın nefret söylemleri, hem topraklarımıza sığınan insanlara karşı gösterilen tavır olarak hem de insanlığın temel ihtiyaçlarının bir tehdit ve cezalandırma yöntemi olarak kullanılması açısından son derece rahatsız edicidir. Bizler Allah misafiri diye yoldan geçene evinin kapısını, sofrasını açan, her nerede yardıma ihtiyacı olan varsa ona koşan, mazluma umut olan bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla Tanju Özcan'ın kültürümüzle, vicdan ve insanlıkla bağdaşmayan gaddar ifadelerinin hesabını vermesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan