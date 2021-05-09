Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan "Anneler Günü" ziyaretleri
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Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan "Anneler Günü" ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan 'Anneler Günü' ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile yalnız yaşayan anneleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile yalnız yaşayan anneleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri çocukları yurt dışı veya farklı şehirlerde yaşayan yaşlı annelerin adreslerini belirledi.

Çeşitli semtlerde ikamet eden kadınları, eşi ile çat kapı ziyaret eden Başkan Savran, telefon üzerinden çocukları ile görüntülü konuşmalarını sağladığı annelere çiçek hediye etti.

Başkan Savran'ın anlamlı sürprizi karşısında mutlu olan kadınlar, teşekkürlerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savran, "Bizleri dünyaya getiren annelerimiz için ne yapsak azdır. Onları sadece Anneler Günü'nde değil hayatımızın her anında mutlu etmeli, dualarını her daim almalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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