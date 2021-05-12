Nevşehir Belediye Başkanı Savran çalışma alanlarını inceledi
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Nevşehir Belediye Başkanı Savran çalışma alanlarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Savran çalışma alanlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında belediye hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin çalışma alanlarında incelemede bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında belediye hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin çalışma alanlarında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, Hasan Emmi Türbe Kavşağı ve Diriliş Meydanı'ndaki peyzaj çalışmaları ile Şifa Köprülü Kavşağı'ndaki Türkiye-Azerbaycan Anıtı yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgiler alan Savran, personele kolaylıklar dileyerek yaklaşan bayramlarını tebrik etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Savran, kent halkına layık olduğu hizmeti sunabilmek amacıyla gayret gösterdiklerini belirterek, "Bütün çabamız daha güzel bir Nevşehir için. Görevli personelimiz tam kapanma döneminde de gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın da desteği ile şehrimize güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savran'a incelemeleri sırasında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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