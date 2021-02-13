Nevşehir Belediye Başkanı Savran, 50 kişiye sıcak hava balon turu hediye edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin fotoğrafını paylaşan 50 kişiye sıcak hava balon turu hediye edeceğini bildirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin fotoğrafını paylaşan 50 kişiye sıcak hava balon turu hediye edeceğini bildirdi.

Savran, sosyal medya hesabından Kayaşehir'in tanıtım videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Takipçilerine çağrıda bulunan Savran, "Haydi dostlar, çekilişimiz var. 13-20 Şubat'ta, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'imizin en güzel fotoğrafını çekip videonun altına yorum şeklinde paylaşan 50 şanslı kardeşimize, Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden gözlemleyebileceği balon turu hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan