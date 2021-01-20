Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sahiplendiği kediye belediyede bakılacak
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sahiplendiği kediye belediyede bakılacak

20.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:42
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sahiplendiği kediye belediyede bakılacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, geçirdiği trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden sokak kedisini sahiplendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, geçirdiği trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden sokak kedisini sahiplendi. Kedi, yaşamını belediye binasında sürdürecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarının bakımının yapıldığı Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabasında incelemede bulunan Başkan Arı, tesiste tedavisi yapılan bir bacağı olmayan sokak kedisini sahiplendi.

Arı, "Pamuk" adını verdiği kediyi belediyedeki makam odasına getirdi.

Kedinin, belediyenin yeni maskotu olacağını ve bundan sonraki hayatını belediyenin koridorlarında ve bahçesinde özgürce sürdüreceğini kaydeden Arı, "Sadece insanlara değil, bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiğini bize telkin eden bir dinin mensuplarıyız. Her türlü canlının şefkatli ve merhametli bir ortamda hayatını devam ettirmesini temin etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Arı, sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşları, bakımlarının yapıldığı hayvan kasabasına başvurmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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