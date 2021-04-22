Nevşehir Belediye Başkanı, minik misafirlerini makamında konuk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediye Başkanı, minik misafirlerini makamında konuk etti

Nevşehir Belediye Başkanı, minik misafirlerini makamında konuk etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik misafirlerini makamında konuk etti.

Diamond Kids - Özel Nevşehir Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minik öğrenciler beraberlerinde okul kurucu müdürü Hatice Boylu ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Minik ziyaretçilerini başkanlık makamı girişinde karşılayan Savran, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Savran, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette bir süre başkanlık makamını miniklere bırakan Savran, çocukların çeşitli taleplerini dinledi.

Nevşehir'de daha çok çocuk parkı bulunmasını isteyen öğrencilere belediye olarak daha fazla yeşil alan oluşturma ve çocuk parkı yapma sözü veren Savran, "23 Nisan'ın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi ile dünyada ilk kez kutlanan çocuk bayramı, bu milletin geleceğine verdiği önemi de gözler önüne sermektedir. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha da müreffeh yarınlara taşıyacaklardır. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur" dedi.

Kaynak: Bültenler

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediye Başkanı, minik misafirlerini makamında konuk etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:21:38. #1.15#

title