19.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:13

Nevşehir Belediye Başkanı, kazandığı tazminatla taraftara kavurma ikram etti

Ahmet KORKMAZERNEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, 'hakaret' davalarından kazandığı tazminat ile maç öncesi taraftarlara kavurma ikram etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3'üncü Lig, 3'üncü grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadı'nda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi stadı dolduran taraftarlara kavurma ikram etti. Başkan Arı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine sosyal medyada hakaret edenler hakkında açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla taraftarlara maç öncesi kavurma ikram ettiğini söyledi. Başkan Arı, şöyle konuştu

Şahsıma yönelik eleştiri seviyesini hakaret seviyesine taşıyan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eleştiriyi hakarete dönüştürmüş olsalar da biz onları yine seviyoruz, muhabbet besliyoruz. İşte tablo ortada. Onlar da olmasa, şimdi kardeşlerimizle kavurmayı birlikte yiyemezdik. Birkaç gün sonra yine hakaret davalarından elde ettiğim para ile lahmacun ziyafeti çekeceğim. Tazminatlar gelmeye devam ediyor. Daha önceden de elde ettiğim tazminat gelirleriyle halkımıza yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu etkinliklere devam edeceğiz. Lahmacun partisinin ardından da sıra geceleri düzenleyeceğim.

Başkan Arı, dün avukatı ile görüştüğünü bugüne kadar 47 bin lira tazminat kazandıklarını söyleyerek, Kesin gibi gördüğüm daha 14-15 dava var. Bize yönelik eleştiri seviyesini hakaret seviyesine ulaştırsınlar, hiç önemli değil. Biz vicdan sahibiyiz. Hata ettiğini söyleyen, özür dileyenleri affediyoruz diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR,(DHA)

Kaynak: DHA

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