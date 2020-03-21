Nevşehir Belediye Başkanı Arı, pazar yerini yıkadı
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Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, pazar yerini yıkadı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile kapalı pazar yerini yıkayarak temizledi.

21.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:03
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, pazar yerini yıkadı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile kapalı pazar yerini yıkayarak temizledi.

Türkiye'de Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi ekipleri de sokak ve caddelerin ardından kapalı pazar yerini yarın kurulacak olan pazar öncesinde yıkayarak hijyenik bir hale getirdi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katılmış olduğu temizlik çalışmasında Belediye Başkanı Arı, itfaiye hortumu ile önce pazar yerini ilaçladı, sonrasında ise dezenfektan işlemi yaptı. Başkan Arı'nın temizlik çalışmasına AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti. Başkan Arı yaptığı açıklamada kapalı pazar yerinin temizlik ve hijyenik bir ortamda olduğunu ifade ederken vatandaşlara 'evinde kal Nevşehir' mesajı verdi. Arı, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de ifade ettiği gibi Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında evde kal diyoruz Türkiye'ye. Şehrimizde de biz aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlar, engelliler ve yaşlı hemşehrilerimizin evlerinde çıkmamalarını özellikle ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü biz onların yerine onların ihtiyaçlarını giderip kendi evlerine götürmeyi ve onlarla bu süreci beraber evlerinde geçirmeyi vaat ediyoruz. Bu kapsamda da hayatın normal olarak devam etmeye mecburiyeti olan yerlerde de biz her türlü dezenfekte işlemini ve her türlü temizlik işlerini olabildiğince her türlü tedbiri alarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizde yarın pazar kurulacak. Kurulacak pazar öncesinde biz pazar yerimizin hem temizliğini hem hijyenini hem de pazar yerine gelmek zorunda kalacak olan hemşehrilerimizin hijyenini ve sağlık ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini temin etmek için bütün tedbirlerimizi aldık. AK Parti İl Başkanımız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanımız ve Pazarcılar Odası başkanımız ile son kontrollerimizi yapıyoruz. Burada yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarına katıldık. İnşallah bu süreci hep birlikte evimizde kalarak evimizde ailemiz ile evimizde huzuru ve evimizdeki çocuklarımızla geçireceğimiz bol zamanı iyi kullanarak inşallah bu virüs sıkıntısından bu virüs belasından Türkiye hep birlikte kurtulacak. Bizde yeniden ifade ediyoruz evinde kal Nevşehir, biz sizin her türlü ihtiyaçlarınızı gidermek ve sizin arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştirmek için tüm şehir olarak sizin emrinizdeyiz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın pazar yerinde yaptığı temizlik çalışmalarına katılarak destek veren AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da ; "Nevşehir'de çok şükür büyük bir vakamız yok" dedi. Yanar; "Hiçbir virüs alacağımız tedbirden büyük değildir demişti Cumhurbaşkanımız. Gördüğünüz üzere cumhurbaşkanımızın talimatları, hükümetimizin programları ve Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda Nevşehir'de belediyemiz çalışıyor. Sokaklarımız, pazar yerimiz hijyenik bir ortama getirilmiş durumdadır. Allah'a çok şükür şehrimizde büyük bir vaka ve sıkınıtımız yok. Bütün güvenlik tedbirleri alındı. Belediye Başkanımız çalışmaları yerinde inceliyor. Bütün belediye personellerimiz süreci güzel bir şekilde yürütüyor. Evimizde kalmaya önem gösteriyoruz. Bu süreç hep birlikte tedbir alacağımız bir süreçtir. Evimizde kaldığımız müddetçe hiç kimse birbirine taşıyıcılık faktörünü getirmeyecektir diyoruz. Bu noktada da evinde kal Nevşehir parolasıyla bu süreci titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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