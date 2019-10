08.10.2019 19:06

Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "CHP İl Başkanı özür dilemeli"

"Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde çalışmalarımız devam ediyor"

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanlığı görevinin ilk 6 aylık bölümünü düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde ilk 6 ayını değerlendirdi. Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez'in belediye caddesinde bulunan ağaçları söküyorlar açıklamasına da yanıt verirken, CHP İl Başkanının kendisinden özür dileyeceğini söyledi. Arı, "Belediye caddesinde veya şehrin farklı caddelerinden söktüğümüz ağaçların sebebi şudur. Bazıları ömrünü tüketmiş bazıları esnafları rahatsız edecek ağaçla türleri uygun olmadığı için esnaf rahatsız biz rahatsızız bakımı zor bunları özellikle benim talimatımla sökülmüştür. Ancak ikinci bir talimatım var. 32 adet ağaç sökmüşüz. Yeni oluşturduğumuz alanlara dikiyoruz. Biz hizmet ederken ne mağdur ederiz ne başka şeyler söyleriz. Çünkü bizim şehrimize her yıl 110 bin ağaç sözümüz var. Bunun şuanda 15 binine yakınını diktik. Her yeni doğan çocuğumuz için ağaç dikiyoruz. Bugün dikelim yarın bırakalım yapmıyoruz. Ağaçlarımızın her gün bakımlarını yapıyoruz. ya vicdanlı olun arkadaşlar. Eleştirin ama doğru eleştirin. Mutlaka bizim hatamız vardır. Dersimize çalışmadığımız yerlerden eleştirmek lazım. Ben ağaç dikmek için gece gündüz çalışıyorum. Yakında Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde bir ağaç dikme kampanyası var. Orada her ile 10 bin veriliyorsa Nevşehir'e 30 bin verilecek. İkili ilişkilerimizi kullandık, şehre verilecek rakamı 3 katına çıkarttık. Dolayısıyla buradan yaptığınız eleştiriler tutmaz. Dolayısıyla o söktüğümüz ağaçları da sağa sola atmıyoruz. Ağaçları yeni oluşturduğumuz alanlara dikiyoruz. Herhalde CHP İl Başkanı ara bir özür diler. Özür dilemek bir erdemdir. Biz eleştirilmez değiliz. Ama yaptığımız işi en güzel şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Her türlü eleştiriye edep ve adap çerçevesinde vermeye hazırız. Biz kavganın tarafı değil birlik ve beraberliğin tarafıyız" dedi.

"Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde çalışmalar sürüyor"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dünyanın en büyük yeraltı kentinin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarında yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade ederken sit alanı probleminin çözüldüğünü şuanda doğal sit üzerine çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Arı, "Kale bölgesinin turizme açılması konusunda yaptığımız tüm hizmetler tamamen kale bölgesinin turizme açılması yönündedir. Biranda sabah gelip burayı açayım diyemiyorsunuz. Burasının sit problemi vardı. O kadar zor ki bürokraside iş çözmek. Bir de onların içinden gelip onların hangi kafada olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ona rağmen o kadar zorlandık ki ama hamd olsun sit alanı açısından istediğimiz noktaya getirdik. Ama istediğimiz noktaya şehre hizmet verece katma değer kazandıracak, şehrin marka şehir haline gelmesi, istihdamın artırılması oluşturacak hale getiriyoruz. Koruma Amaçlı İmar planı konusunda çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın düzenlediği basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: İHA