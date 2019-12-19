Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Bakanlarımızın ziyaretleri ile kazanımlar elde ettik"

19.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:45

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentteki tarihi yamaç yerleşiminin turizme açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Arı, yaptığı yazılı açıklamada, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşim için hazırlanan projenin çeşitli bakanlıklardan destek alacağını belirtti.



Farklı dönemlerde kenti ziyaret eden bakanlardan, yamaç yerleşiminin turizme açılmasına yönelik proje başta olmak üzere birçok önemli projeye destek sözü aldıklarını kaydeden Arı, "Her gelen bakanımız seçimlerden önce verdiğimiz vaatlerin arkasında duruşunu göstererek o vaatlerin gerçekleştirileceğini ortaya koyacak bütün finansal desteği sağlıyor." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Hazine ve Maliye Bakanı Beyrak Albayrak'ın Nevşehir'de yaptıkları incelemelerinin ardından çeşitli kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Arı, şunları kaydetti:

"Sayın Mustafa Varank'ın buraya gelmesi ile birlikte üç ayrı kazanım elde ettik. 18 ilde kurulacak olan Deneyap Atölyelerinden bir tanesi şehrimize kurulacak. İkincisi, belediyemiz şirketi bünyesinde bölgemizdeki turistik tesislerin şampuan, havlu gibi günlük tüketim malzemelerini üretecek bir tesis kuracağımızı açıklamıştık. Onun için bakanımız 2 milyon 400 bin lira destek sağladı. Peşinden Kütür ve Turizm Bakanımız Ersoy geldi. Bakanımız Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması için ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi. Buradan ayrıldıktan sonra da dünyaca ünlü bir mimar ile bu bölgenin nasıl bir şekil alması gerektiğini görüştü. Ayrıca kendisi ile çok karlı bir alışveriş yaptık. Yeni yaptığımız belediye binamızı bakanlığımıza verdik. Buraya Kapadokya Alan Başkanlığı gelecek. Aynı zamanda bakanlığın birçok taşra teşkilatı da burada hizmet verecek. Bunun karşılığında en az 35 milyon lira bedelli bir karşılık aldık. Son olarak geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da geldi. Bakanımızın ziyaretinde bize söylediği şey şu, 'Gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanımız ile de konuştuk. Kale etrafının Türk turizmine ve dünya turizmine neler katabileceğini biliyoruz. Buraya harcayacağımız paranın bütçe açısından hiçbir önemi yoktur.' Bu söz ile birlikte biz de gerekli çalışmalarımıza başladık. Bu şehrin kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacak, ekonomisinin, sosyal hayatın, kültürel hayatın daha yukarı çıkmasına olanak sağlayacak bütün imkanları alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de şehrimizde misafir edeceğimiz bakanlarımızdan nasıl müjdeler alacağımızı herkes görecek."

Nevşehir halkına hizmet sunmaktan onur duyduğunu söyleyen Arı, hedeflenen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Nevşehir'in farklı bir konuma erişeceğini belirtti.



Arı, "Şehrimize hizmet etmekten başka hiçbir şeyi gözümüzün görmediğini bilmeyenler bilsin. Bilmemekte ısrar edenler, istemeyenler de yakında öğrenecek ama bu şehrin ayağa kalkışını ve yükselişini hiçbir kul, hiçbir şahıs durduramayacak. Nevşehir, Türkiye'nin örnek kentlerinden biri olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA