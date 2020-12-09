Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:06
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AA'nın

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğrafı inceleyen Arı, oyunu verdi.

Arı, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşamda Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", sporda ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğraflarını oyladı.

Rasim Arı, Anadolu Ajansının tüm dünyada toplumların sesi olduğunu söyledi.

AA çalışanlarını fedakarca gayretleri nedeniyle tebrik ettiğini belirten Arı, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının geleneksel etkinliğinde dünyadan ve Türkiye'den çok özel fotoğraflar paylaşılıyor. Bu kadar güzel işlere imza atan Ajansın oylamasına katılmaktan mutluluk duyuyorum. Oylamaya sunulanlar arasında Belediyemizin arabalı sinema etkinliğini anlatan muhteşem bir fotoğraf da var. Bu durum hem heyecan duymamızı hem de oylamamızı gerektiriyordu, görevimizi yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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