Nevşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ile birlikte Zahire Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ile birlikte Zahire Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ile birlikte Zahire Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bugün ise AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte Alacaşar yolu üzerindeki Zahire Pazarı'ndaki esnafların konuğu oldu.

Savran ve beraberindeki heyet burada esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Esnafların belediye hizmetleri hakkında çeşitli soruları cevaplayan Savran, gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da esnaflara bilgi verdi.

Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunduğu esnaflara bu güne kadar gösterdikleri destek için teşekkür eden Savran, "Nevşehir Belediyesi olarak insanlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz aylarına girmemiz ile birlikte özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bunların yanında şehrimizin diğer sorunlarının çözümü için yeni projeler üretiyoruz. Bun konuda şehirdeki herkesimin görüşlerini alıp, önerilerini dinliyoruz. Çünkü bu şehri hep birlikte yönetiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Atilla Taş Hasibe Eren Rahşan Gülşan
Spor Roland Garros Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ile birlikte Zahire Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 12:08:23. #1.13#

title