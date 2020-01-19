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Nevşehir Belediye-Aksaray Kuzey Boru Gençlik Spor Kulübü: 1-3

SALON: Damat İbrahim Paşa Spor SalonuHAKEMLER: Ali Sarukuzu (xxx), Ahmet Çezesiz (xxx)NEVŞEHİR BELEDİYE: Cansın (xx), Işıl (xx), Alara (x), Havva (xx), Deniz (xx), Cansu (xx), Şevval (xx), Elif (x), Buse (xx), Selin (xx), Monica (xx), Rida(x), Merve(xx)KUZEY BORU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Elif...

19.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:52
Nevşehir Belediye-Aksaray Kuzey Boru Gençlik Spor Kulübü: 1-3

SALON: Damat İbrahim Paşa Salonu

HAKEMLER: Ali Sarukuzu (xxx), Ahmet Çezesiz (xxx)NEVŞEHİR BELEDİYE: Cansın (xx), Işıl (xx), Alara (x), Havva (xx), Deniz (xx), Cansu (xx), Şevval (xx), Elif (x), Buse (xx), Selin (xx), Monica (xx), Rida(x), Merve(xx)KUZEY BORU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Elif (xxx), Aydan (xxx), Ceyda (xxx), Metea (xxx), Neslişah (xxx), Gizem (xxx), Gözde (xxx), Duygu Üçdağ (xxx), Dilek(xxx), Duygu Ertaş(xxx), Merve(xxx), Djana(xxx), Su Zent (xx)SETLER: 23-25, 25-19, 16-25, 17-25SÜRE: 96 dakika (24, 22, 25, 25)Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nin 14'üncü haftasında, Kuzey Boru Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Belediyespor'u 3-1 yendi.

 


- Nevşehir
Kaynak: DHA
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