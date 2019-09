Nevşehir bakan selçuk her okul açtığınızda buradayım

06.09.2019 14:26

Bakan Selçuk Her okul açtığınızda buradayım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılışında, Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım dedi.

Güzelyurt Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Asım Atabilen tarafından yaptırılan Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılış törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bakan Selçuk, İnşallah bu okulda çocuklarımız öğretmenlerimizin desteğiyle yetişecek. Çok değerli meslektaşlarım; artık top sizde. Ben elinizden ne gelirse fazlasını yapacağınızı biliyorum. Bizler her zaman sizin arkanızdayız. Her türlü destek hayata geçecektir. Eğer bu okulda yetişen çocuklardan önümüzdeki yıllarda gurur duyacağınız mezunlar ortaya çıkarsa mutlu olacağınızı biliyorum. Biz hepinizin başarısı ile gurur duyuyoruz. İnşallah bu okul hayırlara vesile olacak ve çok güzel mezunlar yetiştirecek. Her biri de Atabilen ailesine teşekkür edecek. Bu vesileyle okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

OKUL ZİLİ VE ÇOCUK ŞARKISINI TANITTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından tüm ilköğretim kurumları için hazırlanan okul zili ve çocuk şarkısının tanıtımını Nevşehir'de gerçekleştirdi. Nevşehir Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak aylardır üzerinde çalıştığımız bir proje. Bu proje çerçevesinde bütün ilkokullarımızda aynı zilin, aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yapmış bulunuyoruz. Bu zili hazırlamamızın temel sebebi sınıflar ve okullar sadece belirli akademik içeriklerin paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir. Sınıfımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır. Bu anlamda çocuklarımız için ortak bir okul zili hayata geçirelim istedik ve bu anlamdaki çalışmamızı da bugün sizlerle paylaşıyoruz dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve çocuk şarkısı ile ilgili Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Sayın Şermin Yaşar hazırladı. Daha önce 23 Nisan şarkımızı da hazırlayan ekip çalıştı. Bu bağlamda ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hizmetine yeni bir faaliyet sunmuş olmaktan da çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunu Nevşehir'de öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte paylaşmaktan da ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA