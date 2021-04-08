Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü
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Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü

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Nevşehir altyapı yenileme çalışmaları gece boyunca sürdü

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan ve 15 Temmuz, Güzelyurt ve 2000 Evler Mahallelerini besleyen içme suyu ana hattı yenilendi.

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Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da Ankara dönüşünde gece mesaisindeki belediye ekiplerini yalnız bırakmadı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte Jandarma Kavşağı karşısında bulunan Göktürk Caddesi'ndeki içme suyu ana hattında bulunan 1980'li yıllardan bu yana kullanılan eski asbestli içme suyu boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirildi.

Belediye ekipleri yenilenen hattın devreye sokulması sırasında yaşanılacak kesintiden dolayı bu mahallelerde bulunan vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gece boyunca çalıştı.

Ekipler içme suyu ana hattı ile birlikte abone bağlantıları ve vanaları da yenilerken çalışmalar sırasında akşam saat 22.00'dan itibaren 15 Temmuz, Güzelyurt ve 2000 Evler Mahalleleri'nde su kesintisine gidildi.

Çok sayıda iş makinesi ile birlikte belediye personelinin görev aldığı çalışma ile birlikte güçlendirilen altyapı sayesinde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintileri önlenerek bölge sağlam bir altyapıya kavuşturuldu.

Bu arada gün içerisinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da gece saatlerinde Nevşehir'e döndü.

Kente gelir hgelmek Güzelyurt Mahallesi'ndeki çalışma alanını ziyaret eden Başkan Savran, burada Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler alan Savran, gece mesaisindeki belediye ekiplerine kolaylıklar diledi.

Savran burada yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi olarak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenilemesi ile sıcak asfalt çalışmaları için bu yaz 15 Temmuz, Güzelyurt ve 2000 Evler Mahallelerine yaklaşık 35 Milyon Liralık bir yatırım yapacaklarını açıkladı.

Gerçekleştirilen bu dev altyapı ve üstyapı hamlesi ile birlikte kentin bu bölgesinin de sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacağını kaydeden Savran, sıcak asfalt seriminin de gerçekleştirileceği bu bölgelerde uzun yıllar bir daha altyapı için kazı çalışması gerçekleştirilmeyeceğini vurguladı.

Çalışmalar sırasında vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için belediye ekiplerinin gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürdüğünü, bugünde sabaha kadar görevlerinin başında olacağını ifade eden Savran,"Yaptığımız bu çalışma mahalle sakinlerimizin ileriki zamanlarda altyapıdan kaynaklı sıkıntı yaşamaması ve ulaşım konforu için. Bunun bilincinde olan ve bizlere bu konuda her zaman destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Personellerimizin de özverili çalışmaları sayesinde Göktürk Caddemizi sıcak asfalt öncesinde stabilize olarak trafiğe açacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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