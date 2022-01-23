Nevşehir Aksaray karayolu trafiğe kapandı

Nevşehir-Aksaray Karayolu etkili olan kar yağışı sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandıNevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı.