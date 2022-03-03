Nevşehir AFAD İl Müdürü Kaman, gazetecilerle bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Ömer Kaman, afet öncesi, sırası ve sonrasında da tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıp koordineli şekilde her türlü krizi kısa sürede atlatabilecek donanıma sahip olduklarını söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaman, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yaşanabilecek her türlü afete karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten Kaman, öğrenciden, memura, sağlık çalışanından ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

Nevşehir'in depremde düşük riskli iller arasında olduğunu ifade eden Kaman, yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Olası bir afette Nevşehir'de 51 toplanma alanı olduğunu aktaran Kaman, vatandaşların kendilerine en yakın toplanma alanlarını Nevşehir Valiliğinin internet sitesinden öğrenebileceğini söyledi.

Kaman, Afad'ın gönüllü çalışanlara ihtiyaç duyduğunu, e-Devlet üzerinden 16 yaşından gün almış ve 65 yaşından küçük her vatandaşın başvuru yaparak AFAD gönüllüsü olabileceğini belirtti.