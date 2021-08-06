Nevşehir AFAD ekipleri Türk Kızılay Nevşehir Şubesi gönüllülerine eğitim verdi

Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Türk Kızılay Nevşehir Şubesi gönüllülerine eğitim verdi.

Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Türk Kızılay Nevşehir Şubesi gönüllülerine eğitim verdi.

Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Türk Kızılay Nevşehir Şubesi Gönüllülerine çadır kurma ve sökme eğitimi verildi.

Eğitimler ile ilgili Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada; " Afet ve Acil Durumlarda Görevliler ve afetzedelerin barınma ihtiyacını gidermek amacı ile kullanılan çadırların sökme, takma ve kurulumu ile ilgili Barınma Hizmet Grubunda görev alan/alacak olan personele yönelik çadır kurma eğitimlerine devam etmekteyiz. Müdürlüğümüz, Arama Kurtarma Teknisyenleri tarafından Türk Kızılay Nevşehir Şubesi Gönüllülerine çadır kurma ve sökme eğitimi verilmiştir. Diğer kurumlara yönelik eğitimlerimiz devam edecektir" denildi. Mehmet Özdemir

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Kaynak: Habermetre