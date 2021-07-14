Nevşehir' açık hava konserleri devam ediyor
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Nevşehir' açık hava konserleri devam ediyor

Nevşehir' açık hava konserleri devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların akşam saatlerinde parklara gelerek yaz mevsiminin ve sıcak havanın gün içinde vermiş olduğu yorgunluğu atmaları ve aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri sürüyor.

Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen ve geçtiğimiz haftalar Esentepe ve Bekdik Mahallelerinde gerçekleştirilen konserlerin üçüncüsü 2000 Evler Mahallesi'nde yapıldı.

Zeki Soyak Parkı'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müzik Topluluğu tarafından verilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca aileleri ile birlikte sanatçıların türkülerine eşlik eden vatandaşlara ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

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