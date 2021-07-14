Nevşehir' açık hava konserleri devam ediyor

Vatandaşların akşam saatlerinde parklara gelerek yaz mevsiminin ve sıcak havanın gün içinde vermiş olduğu yorgunluğu atmaları ve aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri sürüyor.