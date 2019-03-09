Nevşehir - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Çalışarak Geçirdiler

Nevşehir'de, doğal soğuk hava depolarında çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü çalışarak geçirdi.

Nevşehir Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan bazı kadınlar, Kavak Beldesindeki doğal soğuk hava deposunda patates ayıklayarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Günde 8 saat çalışan kadınlar, ayıkladıkları patatesleri çuvallara dolduruyor. 8 Mart Dünya Kadınlar gününü çalışarak geçiren kadınlar, hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kadın işçilerden Havva Dalcı (50), Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, ambarlarda bu şekilde çalışıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Ayda 20-25 gün işe geliyoruz. Dünya Kadınlar günü ama biz mecbur çalışıyoruz dedi.

Sibel Çiftçibaşı (40) ise, Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, Ben çocuk okuttuğum için buradan ekmek paramı kazanıyorum. Hayatımız böyle devam ediyor. Eşime destek oluyorum. Herkes gibi ayaklarımızın üzerinde durmak için çalışıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA