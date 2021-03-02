Nevşehir, 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1'inci etabı olan Kapadokya-Kapadokya etabı, 11 Nisan'da Nevşehir'de start alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kapadokya-Kapadokya etabına katılacak sporcular, 168 kilometrelik Paşabağları, Çavuşin, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp ve Avanos güzergahında yol alacak. Bisikletçiler, peribacaları ve Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri arasında pedal çevirecekleri parkuru 4 kez geçerek tamamlayacak. Paşabağ ören yerinden başlayacak olan Kapadokya- Kapadokya etabı Ürgüp Meydanı'nda sona erecek.

11 Nisan'da Kapadokya'da başlayacak olan 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarından sonra 18 Nisan'da Kuşadası etabıyla sona erecek. Tüm etaplarının toplam mesafesi bin 280 kilometre olan 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, Kapadokya'da spor turizmine de ciddi katkılar sağlayacağını belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı