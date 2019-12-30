: Nevşehir 40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin tl'ye sahibini bekliyor

30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:17

40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor

Nevşehir'de 40 odalı, 800 metrekarelik mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldı. Tamamen doğal olan eve 2 milyon TL teklif verildi, ancak satılmadı.

Nevşehir'in kaya ev ve mağaralarıyla ünlü Ürgüp ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde satışa çıkarılan mağara ev, ilgi gördü. Popüler bir emlak sitesinden '2 milyon 750 bin TL'ye satılık kaya ev' başlığıyla yayımlanan ilanda 5 katlı olduğu belirtilen kaya evin, 800 metrekare alana kurulu olduğu kaydedildi. Tamamen doğal evin 40 odası bulunduğu aktarıldı. Evin geçmişte Rumlar ve Ermeniler tarafından kullanıldığı belirtilen ilanda, odaların kapısının ise oyma yuvarlak taşlardan yapıldığı kaydedildi. Dev taşların itilerek girişin kapatıldığı, odaların dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunduğu da vurgulandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren Elit Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Enver Öz, tüf kayalara oyulu kaya evin imar planının bulunduğunu söyledi. Mağara evde bundan sonraki süreçte de bir dizi tadilat işlemlerinin de yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Öz, bu amaçlı olarak doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde hazırlanacak projenin Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı'na sunulabileceğini ve projenin kabul görmesinin ardından da istenilen şekilde mağara evin dizayn edilebileceğini kaydetti. Öz, bölgeye has tüf kayalara oyulu mağara evin içerisinde pekmez kaynatma alanı, yemek salonu, özel olarak oyulu saklanma yerleri ile ahır ve mahzenlerin de yer aldığını ifade etti.

Mağara evin satışa çıkarılmasının ardından, satın alınması için çok sayıda alıcı tarafından aranmasına karşın en son fiyat olarak 2 milyon TL fiyat verildiğini ancak 2 milyon 750 bin TL olarak belirlenen satış fiyatında ise herhangi bir indirime gitmeyi düşünmediklerini söyleyen gayrimenkul yatırım danışmanı Öz, Bu alanın satışı için bizi telefonla arayıp 2 milyon TL teklifi yapanlar oldu, araç takası yapanlar oldu. Ancak bu alan mirasçı olduğu için bu rakamın altına kesinlikle inmeyeceğiz. Çünkü bu alan değerine değer katacak bir konuma sahip. Rumlar tarafından kullanılan devasa tüf kayalara oyulu ve kemer sistemli odalara da sahip bu yerleşim alanının yaklaşık bin yıllık olduğunu da söyleyebilirim dedi.

Kaynak: DHA

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