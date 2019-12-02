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Nevşehir 1.Amatör Ligde ilk devre sona erdi

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2019-2020 futbol sezonunun ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

02.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:14
Nevşehir 1.Amatör Ligde ilk devre sona erdi

1.Amatör Ligde 2019-2020 sezonunun ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


Nevşehir Amatör Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 futbol sezonu 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan müsabakaların ardından ligin ilk devresi tamamlandı. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Avanosspor: 5 Kozaklıspor: 2, Eğitim Gençlikspor: 0 Ürgüpspor: 3, Nevşehir 1969: 3 Telekomspor: 1, Kaymaklı Belediyespor: 1Derinkuyugücü: 7, Suvermez Kalespor: 5 Kapadokya Nevşehirspor: 1, Görespor: 2 Yazıhüyükspor: 1 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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