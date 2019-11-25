Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken Telekomspor-Ortahisar Belediyespor karşılaşması ertelendi. 1.Amatör Ligde oynanan müsabakalar sonrasında Kapadokya Nevşehirspor: 5 Kavak Gençlikspor: 0, Yazıhöyükspor: 3 Kaymaklı Belediyespor: 1, Derinkuyugücü: 2 Suvermez Kalespor: 3, Kozaklıspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 1, Ürgüpspor: 2 Nevşehir 1969 SK: 0 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda 1 maçı eksik Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR