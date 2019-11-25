Haberler » Spor » Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı - Spor

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.

25.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:29
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı

1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.


Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken Telekomspor-Ortahisar Belediyespor karşılaşması ertelendi. 1.Amatör Ligde oynanan müsabakalar sonrasında Kapadokya Nevşehirspor: 5 Kavak Gençlikspor: 0, Yazıhöyükspor: 3 Kaymaklı Belediyespor: 1, Derinkuyugücü: 2 Suvermez Kalespor: 3, Kozaklıspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 1, Ürgüpspor: 2 Nevşehir 1969 SK: 0 sonuçları alındı.


Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda 1 maçı eksik Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.