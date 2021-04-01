NEVRUZDA TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ POSTERİNİ AÇTIĞI İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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İstanbul'da düzenlenen nevruz etkinliğinde yüzlerini kapatarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdığı iddia edilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen nevruz etkinliğinde yüzlerini kapatarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdığı iddia edilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliğinde, yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı