Nevruz resmi tatil mi? Nevruz ne zaman resmi bayram olacak, 21 Mart Nevruz resmi tatil olacak mı?

Nevruz, her yıl 21 Mart'ta doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kutlanıyor. Özellikle Türk dünyası ve Orta Asya coğrafyasında büyük anlam taşıyan bu gün, şimdiye kadar Türkiye'de resmi tatil olarak değerlendirilmemişti. Ancak son açıklamalar bu durumun değişebileceğine işaret ediyor. Peki, Nevruz resmi tatil mi olacak? İşte yasal düzenleme süreci ve detaylar...

NEVRUZ RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Nevruz'un resmi bayram olarak ilan edilmesi planlanıyor. Bu açıklamadan hemen sonra AK Parti harekete geçti. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ramazan Bayramı sonrasında Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları başlayacak.

NEVRUZ NE ZAMAN RESMİ TATİL OLACAK?

Meclise sunulacak kanun teklifiyle birlikte Nevruz'un 21 Mart tarihi itibarıyla resmi tatiller arasında yer alması bekleniyor. Bu durumda kamu kurumları, özel sektör ve okullar 21 Mart'ta resmi izinli sayılacak.