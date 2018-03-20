Nevruz Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilecek olan Nevruz etkinliği çerçevesinde bu gece saat 03.00’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilecek olan Nevruz etkinliği çerçevesinde bu gece saat 03.00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
" Ekrem Kurt Bulvarı Marmara Forum yanından İsmail Erez Bulvarına katılım, İsmail Erez Bulvarı, İncirliden ve D-100 Güney yan yoldan İsmail Erez Bulvarına katılımlar".
Alternatif yollar ise şöyle:
"Sığırtmaç Sokak, Kireç Ocağı Sokak, İncirli Yolu Sokak, Fabrikalar Caddesi". - İSTANBUL