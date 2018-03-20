Nevruz Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilecek olan Nevruz etkinliği çerçevesinde bu gece saat 03.00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

" Ekrem Kurt Bulvarı Marmara Forum yanından İsmail Erez Bulvarına katılım, İsmail Erez Bulvarı, İncirliden ve D-100 Güney yan yoldan İsmail Erez Bulvarına katılımlar".

Alternatif yollar ise şöyle:

"Sığırtmaç Sokak, Kireç Ocağı Sokak, İncirli Yolu Sokak, Fabrikalar Caddesi". - İSTANBUL